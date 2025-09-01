Favara, Marcella canta (anche con il pubblico) e incanta (ft e vd)

Si sono conclusi poco fa a Favara i festeggiamenti in onore di San Giuseppe con l’esibizione finale di Marcella Bella che ha deliziato gli oltre 3500 spettatori presenti cantando tutto il repertorio che ha reso famosa da numerosi lustri l’artista siciliana.

Marcella ha coinvolto materialmente ed emotivamente il pubblico presente facendolo cantare come ben si capisce dal video che pubblichiamo qui.

Spettacolo apprezzatissimo con Marcella che ha dato il meglio di sé ricevendo applausi convinti a scena aperta.

Durante i giorni scorsi dedicati a San Giuseppe, Favara ha sviluppato numerose iniziative: dalla Minestra di San Giuseppe distribuita nei quartieri, fino alle esibizioni in piazza con Silvia Salemi e Orietta Berti, passando per spettacoli di cabaret, tornei sportivi e una suggestiva Notte Bianca.

Ieri, i momenti religiosi hanno avuto il sopravvento per poi lasciare spazio a sfilate con carretti e bande, e lo spettacolo pirotecnico.

Con Marcella Bella sul palco e il sorteggio finale con numerosi premi offerti dal comitato organizzatore e dagli sponsor, Favara ha chiuso alla grande, e senza particolari intoppi, i festeggiamenti del 2025.