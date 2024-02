Favara, oggi i funerali di Agostino Fanara: sarà lutto cittadino

Si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 15 presso la Chiesa Madre di Favara i funerali di Agostino Fanara, 52enne, deceduto a seguito di un malore nel pomeriggio di sabato mentre stava facendo jogging a San Leone. Per l’uomo vani sono stati i tentativi di rianimarlo. Tanti i messaggi di cordoglio per il 52enne, conosciuto da tutti in paese. Per oggi pomeriggio il sindaco Palumbo ha disposto il lutto cittadino. “Tutti noi conserviamo di Agostino il ricordo affettuoso di una persona per bene, sempre solare e sempre pronta a fare. Personalmente lo ricorderò per i tanti anni di conoscenza e amicizia, impegnati ognuno nel suo ruolo per fare qualcosa di buono per Favara“, ha dichiarato il primo cittadino.