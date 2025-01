Favara ricorda Chiara e Marianna Bellavia, il sindaco: “impossibile dimenticare”

Quindici anni fa Favara viveva una delle sue giornate più dure. In via del Carmine morivano sotto le macerie della propria abitazione Chiara e Marianna Bellavia di 3 e 14 anni.

“Impossibile dimenticare quelle case trasformate in polvere, il lavoro massacrante di volontari e forze dell’ordine per estrarre dalle macerie gli occupanti, fino alla tragica certezza che non vi fosse più nulla da fare. Oggi quell’area sarà oggetto di lavori di riqualificazione per restituire decoro e sicurezza, ma tanto, troppo, resta da fare per un centro storico dove la povera economica ed educativa segna ancora il destino di giovani e giovanissimi”. Questo il ricordo del sindaco Antonio Palumbo.