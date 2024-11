Favara ricorda con una messa l’insegnante Patrizia Russo

Nella giornata di ieri Favara ha voluto ricordare Patrizia Russo, l’insegnate di 53anni uccisa dal marito Giovanni Salamone a Solero. “Siamo qui a ricordare e a pregare. Pregare per Patrizia, ricordando la sua vita. Amava la vita e viveva una vita intensa e piena. Sempre allegra, positiva. Siamo oggi qui a stare vicino ai figli, per dire che noi ci siamo. Per qualsiasi cosa vogliamo esserci nella vostra vita. Siamo famiglia e vogliamo essere accanto. Questa messa per noi credenti diventa preghiera anche per chi ha commesso questo delitto”, ha detto il parrocco Don Marco Damanti che ha celebrato una messa presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

È stata la Dirigente Rosetta Morreale del Comprensivo Andrea Camilleri, dove Patrizia è stata docente, insieme alla Parrocchia ad organizzare e volere questo momento al quale hanno partecipato il mondo della scuola, le famiglie, i ragazzi della scuola Media e il figlio della vittima, Francesco Salamone.