Favara, scoppia incendio in abitazione: salvi gli occupanti

Paura a Favara in via Colonnello Giuseppe Russo per un incendio scoppiato in un appartamento di tre piani. Lanciato l’allarme sul posto sono giunti le squadre dei Vigili del fuoco che hanno tempestivamente spento le fiamme. Gli occupanti fortunatamente sono riusciti ad uscire in tempo dall’abitazione e a mettersi in salvo. Secondo una prima ricostruzione pare che il rogo sia scoppiato a causa di una bombola.