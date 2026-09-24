Colpisce la moglie con un pugno, 31enne in manette

Un 31enne che ha aggredito la moglie in strada, colpendola con un pugno in volto procurandole la frattura dello zigomo, è stato arrestato dalle Volanti della Questura di Catania. Per la donna si è reso necessario il ricorso alle cure dei medici di un pronto soccorso. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e condotto in carcere