Catania
Colpisce la moglie con un pugno, 31enne in manette
Un 31enne ha aggredito la moglie in strada, colpendola con un pugno in volto procurandole la frattura dello zigomo
Un 31enne che ha aggredito la moglie in strada, colpendola con un pugno in volto procurandole la frattura dello zigomo, è stato arrestato dalle Volanti della Questura di Catania. Per la donna si è reso necessario il ricorso alle cure dei medici di un pronto soccorso. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e condotto in carcere
Redazione
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