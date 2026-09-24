Catania

Colpisce la moglie con un pugno, 31enne in manette

Un 31enne ha aggredito la moglie in strada, colpendola con un pugno in volto procurandole la frattura dello zigomo

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Un 31enne che ha aggredito la moglie in strada, colpendola con un pugno in volto procurandole la frattura dello zigomo, è stato arrestato dalle Volanti della Questura di Catania. Per la donna si è reso necessario il ricorso alle cure dei medici di un pronto soccorso. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e condotto in carcere 

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