Menfi, grande successo per la raccolta tappi in favore della Missione Speranza e Carità

l Lions Club di Marsala ha consegnato i tappi di plastica raccolti alla Comunità MASCI Menfi 2 e al Gruppo Giovani dell’Azione Cattolica presso la Chiesetta di Gesù e Maria a Menfi, sede ufficiale del centro di raccolta.

All’incontro ha presenziato anche il Presidente del Lions Club Marsala Dott. Ignazio Urso, il Dott. Michele Fici referente del Club per tale service e Francesco Gandolfo Presidente Comitato Marketing del Club. A Menfi il progetto è promosso da diversi anni dal Gruppo Giovani dell’Azione Cattolica “San Domenico Savio”, con la collaborazione della Comunità MASCI Menfi 2 e il patrocinio del Comune. Nel tempo, l’iniziativa è diventata un vero e proprio punto di riferimento per numerosi Comuni della Sicilia occidentale, coinvolgendo parrocchie, oratori, gruppi scout, scuole, associazioni e tantissime famiglie.

La rete di solidarietà, estesa a livello regionale, persegue un duplice obiettivo: tutelare l’ambiente e fare del bene. I tappi raccolti vengono infatti venduti a un’azienda specializzata nel riciclo al prezzo di 16 centesimi al chilo. L’intero ricavato viene devoluto alla “Missione Speranza e Carità”, fondata da Fratel Biagio Conte, continuando a sostenere l’opera a cui il missionario ha dedicato la vita fino alla sua scomparsa, avvenuta il 12 gennaio 2023.