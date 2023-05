Il bambino di 13 anni investito a Favara, il sindaco: “Vicenda drammatica”

“A nome della collettività favarese, manifesto la vicinanza alla famiglia del piccolo Gabriele, oggi ricoverato all’Ospedale dei Bambini di Palermo. Attendiamo presto il suo ritorno in piena salute in città. La sua è una vicenda che colpisce tutti, a dal fatto che l’autore dell’incidente è un altro giovane favarese, poco più grande di lui. Una vicenda drammatica che speriamo avrà un esito al più presto positivo ma che ci dovrà indurre, non adesso, ad una riflessione come comunità.” Così in una nota il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, in merito alla vicenda del bambino di tredici anni ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito negli scorsi giorni a Favara.