Il Castello Chiaramontano di Favara candidato a “Castello siciliano dell’Anno”

Si può votare gratuitamente fino al 30 novembre

Da oggi alle 9 e fino alle 23:59 del 30 novembre sarà possibile votare il Castello Chiaramontano di Favara come “Castello Siciliano dell’Anno – II Edizione 2025”.

Il concorso è promosso dal Consorzio “Cultura e Tradizioni dei Castelli di Sicilia”, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e monumentale rappresentato dai castelli e dai borghi dell’isola. “Il nostro è l’unico castello della provincia a partecipare a questa edizione”, dichiara il sindaco Antonio Palumbo.

Si può votare in modo gratuito sul sito www.castellidisicilia.it. La proclamazione del vincitore avverrà il 1° dicembre 2025.

