Inaugurato il campo di basket dedicato a Davide Licata, la mamma: “un sogno che diventa realtà”

“Ogni passo che farai ti porterà a sorridere e sognare per sempre”. Questa è la frase per accedere al campo di basket dedicato a Davide Licata, il giovane favarese morto prematuramente durante un allenamento di basket.

Davide aveva un sogno: un campo di basket nella sua Favara. Quel sogno è stato realizzato dalla sua famiglia che hanno trasformato il dolore riuscendo ad essere forti e a lottare per far diventare quel sogno una realtà. Era il 19 Agosto 2023 quando è stata lanciata la raccolta fondi “Il sogno di Davide un campo per Davide” con l’obbiettivo di 30.000€; traguardo raggiunto in pochi mesi e da lì tanto lavoro per realizzare quel campo di basket tanto sognato dal piccolo Davide.

“Un sogno che si realizza, un campo di basket dove stare tutti insieme, giocare e sorridere come amava fare Davide”, dice la mamma Salvina Airó Farulla. “Finalmente possiamo dire di avercela fatta a fare l’impensabile in un paese come il nostro, tutto questo per cercare di dare un sorriso al nostro angelo Davide che ci osserva sempre da lassù dandoci la forza di continuare a vivere la vita”.

Il giallo e il viola, il 24 e 00 e due scritte “Sogna” e “Sorridi” sul campo di gioco, con un grande murales che riporta lo sguardo di Davide che resterà sempre presente in quel campo.

Oggi all’inaugurazione presenti oltre alla famiglia, il sindaco Antonio Palumbo, la Fortitudo Agrigento, i compagni di Davide, e tanti cittadini che si sono stretti nel ricordo di quel ragazzino sempre sorridente e sempre allegro. Nel campo, in via Achille Varzi, zona villa Ambrosini, che sarà aperto a tutti, dal lunedì alla domenica, installato oltre all’impianto di videosorveglianza, un defibrillatore e una cassetta medica. Un altro defibrillatore la famiglia lo farà installare presso la villetta della Pace.