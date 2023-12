La parata di Natale senza barriere, Favara è in festa

Questa mattina e per il terzo anno consecutivo a Favara si è svolta la Parata di Natale senza barriere che ha visto varie associazioni unite insieme per promuovere un grande evento di inclusione sociale. La slitta di Babbo Natale, le auto d’epoca addobbate a festa, corpi di ballo, gruppi folk, animatori hanno rallegrato il percorso che si è snodato da via Kennedy a Piazza Cavour. “Riproponiamo un format collaudato ma con tante innovazioni e sorprese, senza mai abbandonare lo spirito inclusivo che caratterizza la nostra azione, abbiamo voluto proporre una giornata di puro divertimento per tutti, indipendentemente dalle abilità psico-fisiche di ciascuno”, ha detto Angela Vaccaro una delle organizzatrice dell’evento. All’evento ha partecipato con tutta la famiglia il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore Angelo Airò Farulla; un momento folk del gruppo Fabaria durante la parata è stato dedicato ad Alberto Vella e Daniel Giudice, autisti dell’autobus della Patti Tour che hanno perso la vita nell’incidente avvenuto sull’autostrada A1 vicino Roma.