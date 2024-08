Lavoratori in nero in un cantiere a Favara, uno era anche minorenne: 70 mila euro di multa

Tre dei cinque operai presenti sono risultati non in regola, uno di loro addirittura non aveva neanche finito la scuola dell’obbligo. I carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del comando provinciale di Agrigento hanno eseguito un controllo in un cantiere in un fondo agricolo a Favara. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Sono diverse le irregolarità emerse al termine dell’accertamento. A finire nei guai è stata la titolare della ditta, una trentenne del posto.

La donna è stata denunciata a piede libero per le ipotesi di reato di omessa sorveglianza sanitaria, mancata formazione del personale e mancata installazione del quadro elettrico in cantiere. Denunciata anche una sessantenne, committente dei lavori. I carabinieri hanno elevato multe e sanzioni per un importo complessivo di 70 mila euro. L’attività è stata sospesa.