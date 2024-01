L’istituto Ambrosini resta a Favara, Palumbo: “una vittoria corale”

“L’anno 2024 si apre con un primo, importante segnale di speranza: l’istituto “Ambrosini” rimarrà a Favara anche per il prossimo anno scolastico. Avevamo avuto notizia di questo importante risultato nelle scorse ore, ma solo adesso è arrivata la conferma. Si tratta di una vittoria corale, frutto anche del lavoro condotto dalla nostra amministrazione e del nostro assessore all’Istruzione pubblica Antonio Liotta oltre che dall’impegno di una intera città che ha difeso una delle sue scuole di eccellenza. Un grazie va anche all’assessore regionale Turano che ha voluto accogliere le nostre osservazioni e rimostranze, affinché questo presidio di legalità fosse mantenuto in città. Adesso, però, non possiamo e non dobbiamo abbassare l’attenzione: l'”Ambrosini” deve ulteriormente essere rilanciato e siamo sicuri che, insieme alla dirigenza scolastica, si potrà lavorare in questo senso”. Lo dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo.