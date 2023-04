Pro Favara-Enna, ecco come cambia il traffico domani

In occasione della gara Pro Favara – Enna prevista per domani, domenica 16 aprile, saranno apportate alcune modifiche al traffico per consentire lo svolgimento in sicurezza della partita, così come richiesto dalla Questura di Agrigento. In particolare, come previsto da una ordinanza dirigenziale firmata dal comandante della Polizia locale Gaetano Raia, dalle 8 alle 20 e comunque fino al termine della manifestazione sportiva sarà imposto a tutti i mezzi il divieto di transito veicolare in piazzale dei Giochi olimpici e in via Valentino Mazzola (ad eccezione dei residenti). I dipendenti comunali dell’ufficio segnaletica stanno inoltre provvedendo al posizionamento di divieti e transenne.

Da domani mattina alle 8 fino a fine gara, inoltre, saranno vietate la vendita di bevande alcoliche e la vendita delle bevande analcoliche in bottiglie di vetro o lattine a tutti gli esercizi commerciali e agli esercizi di somministrazione (bar, distributori automatici, supermercati etc)

“Insieme all’assessore allo Sport Angelo Airò Farulla – commenta il sindaco Antonio Palumbo -, auspico che domenica si possa svolgere una serena giornata di calcio e invita i cittadini al rispetto delle regole”.