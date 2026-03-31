Favara

Revocato controllo giudiziario a impresa di Favara, archiviata inchiesta sull’amministratore 

L’impresa era stata raggiunta da un’interdittiva antimafia in seguito ad un coinvolgimento, seppur marginale, nell’inchiesta sul mandamento mafioso di Lucca Sicula

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Palermo ha revocato il controllo giudiziario ad un’impresa edile di Favara, raggiunta negli scorsi mesi da un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento in seguito ad un coinvolgimento, seppur marginale, nell’inchiesta sul mandamento mafioso di Lucca Sicula.

Il tribunale, accogliendo il ricorso dell’avvocato Giuseppe Barba, ha così revocato la nomina del controllore giudiziario in anticipo rispetto alla naturale scadenza prevista per il mese di maggio. La società ha rispettato tutte le prescrizioni e le procedure indicate e la posizione dell’amministratore, inizialmente indagato per favoreggiamento aggravato, è stata archiviata. 

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