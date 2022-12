Rifiuti abbandonati per strada, scattano controlli e sanzioni a Favara

A Favara si sono svolti i controlli sul conferimento del secco residuo messi in campo dalla polizia locale su indicazione dell’amministrazione comunale con la collaborazione delle ditte che svolgono il servizio di igiene ambientale. In particolare, saranno elevate delle sanzioni amministrative nei confronti di coloro che si sono recati presso i compattatori per conferire i rifiuti senza però giustificazione, quindi senza essere utenti residenti in zone non servite.

Nella zona del Casello, invece, sono stati aperti i sacchi abbandonati e sono stati individuati dei dati personali che consentiranno di risalire a chi ha lasciato lì la spazzatura indifferenziata.

“Si tratta di iniziative di repressione e sensibilizzazione – spiega l’assessore all’Ecologia Lillo Attardo – che stanno già portando i primi risultati: si sono infatti ridotti da 7 a 5 i compattatori al momento utilizzati per smaltire il secco residuo”