Sei anni fa la scomparsa di Gessica Lattuca, il sindaco: “Chiediamo verità e giustizia”

“Da sei anni non solo una famiglia, ma un’intera comunita’, attendono verita’ sul destino di Gessica Lattuca”. Lo ha scritto sulla propria pagina Facebook il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, in occasione del sesto anniversario della sparizione della ventottenne. “Era il 12 agosto del 2018 – aggiunge Palumbo – quando questa nostra giovane concittadina, madre di due figli, e’ stata inghiottita dal silenzio. Ci siamo piu’ volte spesi in appelli alla collaborazione perche’ chiunque avesse idea di quanto accaduto aiutasse a ricostruire quanto accaduto, ma finora senza alcun risultato. Torniamo a chiedere verita’ e giustizia per Gessica, perche’ – conclude il sindaco di Favara – anche questa pagina dolorosa possa essere chiusa, in un modo o nell’altro”.

Attorno alla scomparsa di Gessica Lattuca, nel corso degli anni, sono state formulate numerose ipotesi che hanno fatto finire sotto inchiesta prima il fidanzato Filippo Russotto e poi il fratello Vincenzo (quest’ultimo morto improvvisamente dopo avere assunto eroina) e, di recente, e’ stato collegato al caso il ritrovamento di alcune ossa all’interno di una parete di un immobile in ristrutturazione salvo poi accertare che si trattava di resti di gatto e uccelli. In tutti i casi le indagini sono state archiviate.