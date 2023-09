Sport tra i giovani, rinnovata convenzione tra Comune di Favara, scuola Camilleri e l’Asd Virtus

E’ stata rinnovata anche per il 2023 la convenzione tra l’Istituto comprensivo “Andrea Camilleri”, il Comune di Favara e l’associazione sportiva Asd Virtus Favara per promuovere la cultura dello sport tra i giovanissimi. Presenti alla firma, il sindaco Antonio Palumbo, l’assessore allo Sport Angelo Airò Farulla, il presidente della società sportiva Alessandro Taiella e la dirigente scolastica, dottoressa Rosetta Morreale.

In particolare, la società sportiva concederà in uso alla scuola dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 il campo di calcio che si trova accanto alla scuola primaria “Luigi Pirandello” per lo svolgimento di attività ludico-motoria-sportive, andando ad arricchire l’offerta didattica dell’istituto scolastico, già foltissima.

Inoltre va ricordato come la palestra dell’istituto sarà riqualificata grazie ad un finanziamento ottenuto dall’Amministrazione comunale.