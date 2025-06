“Stop al massacro di civili”, Favara verso il gemellaggio con Gaza City

Un gemellaggio tra Favara e Gaza City come segno concreto di vicinanza al popolo palestinese e appello per un cessate il fuoco che fermi il massacro di vittime innocenti.

A chiederlo è una delibera di giunta firmata ieri come “testimonianza e impegno concreto che mira a promuovere la pace, la cooperazione e il dialogo, con particolare attenzione alle iniziative di solidarietà e di sostegno alla popolazione della Striscia”.

La proposta, che è in linea con la volontà del Consiglio comunale e dovrà essere approvata da aula “Falcone e Borsellino”, è frutto di una fitta interlocuzione avuta con la città più popolosa della Palestina: nei giorni scorsi il sindaco Antonio Palumbo ha interloquito con il collega di Gaza City, Yahya Al-Sarraj, per determinare il provvedimento che è stato già votato positivamente dagli omologhi palestinesi.

“Questa proposta – commentano il sindaco Antonio Palumbo e il presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi – stabilisce un rapporto di amicizia e di collaborazione con Gaza e di condurre scambi culturali in ambito economico, culturale, tecnologico e scientifico considerata anche l’importanza che un atto come questo assume. Qualcuno potrà dire che si tratti soltanto di un provvedimento che ha un valore solamente simbolico, perché chiaramente un Comune non ha potere di fermare una guerra, ma riteniamo che dinnanzi alla storia ognuno di noi debba assumersi le proprie responsabilità. Stop alle bombe su Gaza”.