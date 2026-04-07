Trasformare la lettura in esperienza collettiva, a Favara si inaugura la Bibliobox

Favara si prepara ad accogliere un nuovo momento di cultura e condivisione. Mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 9.30, presso Villa Gaspare Ambrosini sarà inaugurata la Bibliobox, un progetto ambizioso curato dall’Associazione culturale Liberarci di Favara e che nasce con l’obiettivo di trasformare la lettura in un’esperienza collettiva, promuovendo la partecipazione attiva dei giovani e creando uno spazio dove le storie possano circolare liberamente tra i cittadini.

“Durante la mattinata riceverò formalmente il documento della Child Municipality Policy dalla Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani: si tratta di un impegno concreto per rendere il nostro territorio sempre più a misura di bambino, mettendo i loro bisogni e la loro crescita al centro dell’agenda cittadina. Un obiettivo che ci siamo fin da subito imposti come Amministrazione comunale e che, grazie alla progettazione intercettata e agli interventi di miglioramento degli spazi destinati alla socializzazione, cercheremo di raggiungere entro la fine del nostro mandato”, dichiara il sindaco Antonio Palumbo.