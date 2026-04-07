Strage di Monreale, tre giovani imputati rinviati a giudizio

l gup Marta Maria Bossi ha rinviato a giudizio Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuele Acquisto, 18 anni e Mattias Conti, 19 anni, per avere avuto un ruolo nella strage di Monreale in cui, la notte tra il 26 e il 27 aprile del 2025, furono uccisi Salvatore Turdo, di 23 anni, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, entrambi di 25 anni. Nella sparatoria furono feriti Nicolò Cangemi, 32 anni, e un 16enne.Il giudice ha ammesso come parti civili i parenti delle vittime, il Comune di Monreale e la Regione Siciliana. Nel dibattimento, in cui Acquisto, Calvaruso e Conti rischiano l’ergastolo, il Gup ha negato il rito abbreviato, non piu’ ammesso per i reati punibili con la massima pena. No anche alla costituzione di parte civile di due associazioni, una denominata Mas (acronimo dei nomi di battesimo delle vittime e anche di Memoria, amicizia e speranza) e l’altra Oltre la paura, perche’ entrambe create dopo l’eccidio; respinto pure il Codacons.