Ribera, al via i lavori dello storico stadio comunale “Nino Novara”

Dopo anni di attesa, prende ufficialmente il via la rinascita dello storico stadio comunale “Nino Novara”. Questa mattina, l’Amministrazione comunale ha proceduto alla consegna formale dei lavori alla ditta Alca S.r.l., aggiudicataria dell’appalto, segnando così l’inizio di un intervento di restyling totale dell’impianto sportivo.

Il progetto, fortemente voluto dalla giunta guidata dal sindaco Matteo Ruvolo, prevede la posa di un manto in erba sintetica di ultima generazione, la ristrutturazione completa delle tribune e il rifacimento degli spogliatoi e dei locali accessori, riportando finalmente a nuova vita una struttura rimasta a lungo inagibile.

Durante il sopralluogo inaugurale, il sindaco ha espresso soddisfazione per l’avvio del cantiere:

«È una promessa mantenuta – ha dichiarato –. Abbiamo lavorato duramente, superando ostacoli burocratici e tecnici, per restituire dignità a questo storico impianto. Il nostro obiettivo è riportare i giovani e i tifosi in una struttura sicura e all’avanguardia».

L’avvio dei lavori al “Nino Novara” si inserisce in un più ampio programma di rilancio delle infrastrutture sportive cittadine. Nelle prossime settimane è attesa l’inaugurazione del centro polivalente di contrada Spataro, mentre già la prossima verranno consegnati i lavori per la ristrutturazione della palestra del PalaTornambè, segno di una strategia amministrativa che punta con decisione sullo sport e sulla socialità.

Alla cerimonia ufficiale di consegna erano presenti i vertici dell’Amministrazione comunale, i tecnici comunali, i rappresentanti della ditta incaricata, le società sportive e le delegazioni dei tifosi locali, simbolo di una comunità pronta a riabbracciare il proprio stadio.