Dimesso dopo intervento allo stomaco, muore il giorno dopo: aperta inchiesta 

La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sulla morte di un 64enne di Campobello di Licata, deceduto poche ore dopo essere stato dimesso dal Policlinico di Palermo in seguito ad un intervento allo stomaco.

I funerali dell’uomo sono stati bloccati in attesa di ulteriori accertamenti che dovranno fare chiarezza sulle cause. La vicenda scaturisce dalla denuncia dei familiari che hanno chiesto agli inquirenti di accertare eventuali responsabilità mediche. L’uomo era stato ricoverato lo scorso 19 marzo a Palermo per essere sottoposto ad un intervento chirurgico allo stomaco per alcune patologie dovute all’obesità.

Secondo quanto raccontato in sede di denuncia, il paziente sarebbe stato dimesso l’1 aprile nonostante la presenza di gravi sintomi. Poche ore dopo il rientro a casa, infatti, il 64enne avrebbe accusato un malore fino al decesso. La moglie, rappresentata dagli avvocati Giancarlo Tricoli e Giovanni Agate, ha chiesto di fare luce sull’accaduto. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.