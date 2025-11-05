Viabilità, al via gara d’appalto per la manutenzione di quattro strade provinciali 

Sono previsti nuovi interventi sulla viabilità provinciale. E’ stato pubblicato infatti sulla home page www.provincia.agrigento.it il bando di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la rimozione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle strade provinciali n. 16 Grotte-Firrio-Cantarella (bivio SS 189), n. 51 Grotte-Comitini. n. 85 Grotte-Favara e n. 3A Bivio Caldare (SS 189)-Favara. La procedura di gara sarà effettuata in modalità telematica e con inversione procedimentale, e le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 24 novembre 2025 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio, Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 25 novembre nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale (Via Acrone, 27 – Agrigento). Il progetto elaborato dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali è stato finanziato con fondi statali (Legge 234/2021 – DM del 09/05/2022).

L’appalto ha un importo a base d’asta di 825.000,00 euro più Iva (compresi 24.750,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). “Il Libero Consorzio di Agrigento – afferma il Presidente Giuseppe Pendolino – continua senza sosta ad impegnare le risorse ottenute grazie al finanziamento dei numerosi progetti esecutivi finalizzati al miglioramento delle condizioni della rete viaria interna”.

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 365 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali. Previsti, tra gli altri: posa di gabbionate di contenimento in pietrame, pozzetti di raccolta delle acque superficiali per il deflusso delle acque meteoriche, ripristino del fondo stradale, pulitura di cunette, tombini e ponticelli, posa di barriere di protezione, nuova segnaletica verticale e orizzontale e bitumatura dei tracciati.

Il bando di gara e gli allegati tecnici sono consultabili al link: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16394