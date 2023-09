Agrigento: spacciava cocaina, hashish e crack: arrestato 35enne 

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, guidati dal tenente Alberto Santino, hanno arrestato un trentacinquenne originario del Gambia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è avvenuto in via Venezuela. I militari dell’Arma già da qualche giorno avevano il sospetto che l’uomo avesse avviato l’attività di spaccio.

Ipotesi confermata da una perquisizione domiciliare in cui è stata rinvenuta la droga: quasi quaranta grammi di cocaina, tredici grammi di hashish e quattro grammi di crack. I carabinieri hanno anche sequestrato 750 euro in contanti. Il trentacinquenne, in attesa dell’udienza di convalida, è stato posto agli arresti domiciliari.