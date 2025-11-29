Giudiziaria

Annullato il sequestro dei soldi in contanti trovati a casa di Totò Cuffaro

Durante la perquisizione nelle abitazioni di Cuffaro, a Palermo e Caltagirone erano stati sequestrati 80 mila euro in contanti

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato il provvedimento con il quale la Procura aveva disposto il sequestro del denaro rinvenuto nell’abitazione palermitana dell’ex Presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro nel corso della perquisizione. Si tratta della somma di 39 mila euro in contanti.

I giudici, accogliendo la richiesta degli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano “che hanno, peraltro, fornito elementi dimostrativi della legittimità del possesso delle banconote”, “hanno evidenziato la mancanza di presupposti a sostegno del sequestro e disposto la restituzione delle somme”. Ne danno notizia i legali di Cuffaro Di Benedetto e Montalbano. Durante la perquisizione nelle abitazioni di Cuffaro, a Palermo e Caltagirone erano stati sequestrati 80 mila euro in contanti. Il Tribunale ha annullato il sequestro da 39 mila euro, trovati nell’abitazione a Palermo.

Come si apprende, per la somma trovata nell’abitazione di campagna a Caltagirone, non è mai stata notificata la convalida del sequestro. La Procura ha chiesto per Cuffaro gli arresti domiciliari per corruzione, associazione a delinquere e turbata libertà degli incanti, 

