Burgio, si reca al cimitero e trova salma di uno sconosciuto nella tomba di famiglia: ricorso al Tar

Una donna si reca al cimitero e trova nella tomba di famiglia e trova la salma di uno sconosciuto. E’ accaduto al cimitero di Burgio, piccolo centro dell’agrigentino.

La donna si è così rivolta prima al Comune per sapere chi abbia dato il consenso alla sepoltura e come mai non fosse stato richiesto il suo consenso. Ma dall’amministrazione comunale non è arrivata nessuna risposta.

E così è stato necessario un ricorso al Tar di Palermo per ottenere l’accesso agli atti, presentato dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò. I giudici della seconda sezione del Tar hanno accolto il ricorso e condannato l’amministrazione ad esibire la documentazione entro 30 giorni.