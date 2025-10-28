Calunnia e diffamazione ai danni del giudice Birritteri: 3 anni e 4 mesi di carcere per Arnone

La Corte d’Appello di Palermo ha condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione – come scrive il sito di Teleacras – l’ex consigliere comunale di Agrigento, Giuseppe Arnone, già condannato in primo grado dal Tribunale di Agrigento il 19 dicembre del 2022 a 3 anni e 7 mesi di reclusione per calunnia e diffamazione aggravata in riferimento al contenuto di alcuni esposti inviati fra il 2017 e il 2018 a Prefetto, Procura, Csm e organi di stampa, resi pubblici anche con dei maxi – volantini, contro l’ex ministro, Angelino Alfano, il magistrato già in servizio alla procura generale della Cassazione, Luigi Birritteri, e l’avvocato Tiziana Miceli, moglie di Alfano.

Arnone ha ritenuto ricorrente un patto corruttivo fra Alfano e Birritteri: Birritteri avrebbe ottenuto una nomina al Consiglio di Stato e l’assunzione della figlia in una società di mediazione (rivelatasi inesistente) costituita – ancora secondo Arnone – da Tiziana Miceli che, a sua volta, avrebbe ricevuto “non meglio precisati vantaggi di natura economica grazie alla presenza di Birritteri all’interno del Consiglio di Stato”.

L’imputazione di calunnia a danno di Alfano e Birritteri è emersa invece dal contenuto di una querela depositata il 2 agosto del 2017.

Oggi, la conferma della condanna per calunnia ai danni del dott. Luigi Birritteri, assistito dall’avv. Angelo Farruggia, e di diffamazione ai danni di Tiziana Miceli, difesa dall’avv. Annalisa Russello, ad opera della Sezione Prima della Corte di Appello di Palermo che tuttavia ha ridotto la pena da anni 3 e mesi sette ad anni tre e mesi quattro, confermando il risarcimento in favore delle parti civili costituite e il pagamento delle spese processuali. L’ex ministro Alfano non si è costituito.