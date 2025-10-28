Porto Empedocle

Viadotto Re, al via le operazioni preliminari di sollevamento della quarta campata

Le operazioni avranno inizio da questa sera

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Nella serata di oggi, martedì 28 ottobre, avranno inizio le operazioni preliminari al sollevamento della campata numero quattro del viadotto Re, situata al di sopra della strada statale 115 Ter, nel territorio di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. 

Le operazioni di sollevamento della campata saranno, invece, eseguite nella serata di giovedì 30 ottobre. Durante tutte le fasi operative il traffico veicolare lungo la strada statale 115 Ter sarà garantito, seppure regolato mediante la presenza di movieri.

