Truffa del finto carabiniere, il sindaco Tirrito: “state attenti e non aprite a nessuno”

“Cari concittadini, ci avvisano che sono tornati in azione i malviventi della cosiddetta “Truffa dei finti carabinieri”. Vi chiedo di fare molta attenzione e di diffondere il più possibile la notizia anche tra i vostri familiari, soprattutto gli anziani più vulnerabili. Qualora vi chiamassero a telefono riattaccate immediatamente e qualora arrivassero a casa vostra non aprire assolutamente e contattare la Stazione dei Carabinieri”. A lanciare l’allarme sui canali social e mettere in guardia la comunità è il sindaco di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito.

Spesso ad essere truffati sono le persone anziane, ricordiamo che basta poche mosse per evitare una truffa: diffidate delle apparenze, non aprire mai la porta agli sconosciuti, non fidarti del solo tesserino di riconoscimento, ma soprattutto ricordate che le Forze dell’Ordine non chiedono mai denaro per assistere i cittadini.