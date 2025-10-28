Sant'Angelo Muxaro

Truffa del finto carabiniere, il sindaco Tirrito: “state attenti e non aprite a nessuno”

Il sindaco di Sant'Angelo Muxaro ha lanciato l'allarme per mettere in guardia la comunità su alcuni malviventi che entrano in azione per truffare gli anziani

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

“Cari concittadini, ci avvisano che sono tornati in azione i malviventi della cosiddetta “Truffa dei finti carabinieri”. Vi chiedo di fare molta attenzione e di diffondere il più possibile la notizia anche tra i vostri familiari, soprattutto gli anziani più vulnerabili. Qualora vi chiamassero a telefono riattaccate immediatamente e qualora arrivassero a casa vostra non aprire assolutamente e contattare la Stazione dei Carabinieri”. A lanciare l’allarme sui canali social e mettere in guardia la comunità è il sindaco di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito.

Spesso ad essere truffati sono le persone anziane, ricordiamo che basta poche mosse per evitare una truffa: diffidate delle apparenze, non aprire mai la porta agli sconosciuti, non fidarti del solo tesserino di riconoscimento, ma soprattutto ricordate che le Forze dell’Ordine non chiedono mai denaro per assistere i cittadini.

