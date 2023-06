Causò morte dei figli in incidente mentre era su Facebook: condannato

Provoco’ la morte dei figli di 13 e 9 anni, correndo a 140 all’ora mentre faceva un video in diretta Facebook e si riprendeva alla guida della sua Bmw 320. Adesso per Fabio Provenzano, 38 anni, originario di Partinico (Palermo) e’ arrivata la condanna definitiva: 4 anni e 8 mesi per duplice omicidio stradale. La sentenza, emessa col rito abbreviato dal Gup del tribunale di Trapani, non e’ stata impugnata dall’imputato ne’ dalla Procura e per questo e’ passata in giudicato.

La moglie divorziata, costituita parte civile con l’assistenza degli avvocati Anna Maria Tonnicchi e Franca Castellino, non ha avuto risarcimento perche’ gia’ indennizzata dalla compagnia di assicurazione.

A Provenzano e’ stata ritirata la patente, ma ha evitato conseguenze piu’ gravi: oltre a fare la diretta sul social aveva assunto cocaina prima di mettersi alla guida, ma non e’ stato provato se la sostanza stupefacente avesse gia’ fatto effetto. I bambini morirono a distanza di alcuni giorni: sul colpo, nella stessa notte tra il 12 e 13 luglio 2019, il maggiore, Francesco, di 13 anni; qualche giorno dopo Anthony, di 9 anni.