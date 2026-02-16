Giudiziaria

“Documenti falsi per ottenere permessi di soggiorno”, cinque rinvii a giudizio 

L'indagine, avviata nel 2022 e inizialmente seguita dalla Direzione distrettuale antimafia, e' ora di competenza della procura di Agrigento

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Il gup Alberto Lippini ha disposto il rinvio a giudizio per cinque persone coinvolte nell’inchiesta “Illegal stay”, condotta dalla guardia di finanza, su un presunto sistema di falsi documenti utilizzati per ottenere permessi di soggiorno.

A processo andranno Nicolo’ Vancheri, 58 anni, ragioniere e rappresentante legale del patronato Fenapi; la moglie Angela Bruccheri, 57 anni; Moutaga Tierno Fall, 47 anni; Papa “Papi” Ndyae, 70 anni, rappresentante della comunita’ senegalese ad Agrigento; e l’imprenditore Salvatore Randisi, 37 anni. Secondo la procura, il gruppo avrebbe predisposto attestazioni fittizie di affitti e attivita’ autonome per consentire a cittadini stranieri di restare in Italia.

Vancheri, tramite il patronato, avrebbe fornito la documentazione necessaria, mentre Randisi avrebbe emesso fatture e dichiarazioni fiscali simulate. L’indagine, avviata nel 2022 e inizialmente seguita dalla Direzione distrettuale antimafia, e’ ora di competenza della procura di Agrigento. La prima udienza e’ fissata per il 14 maggio davanti alla prima sezione penale del tribunale.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Sequestrati oltre 43mila articoli di Carnevale: sanzionati i titolari
Ultime Notizie

Irregolarità ambientali in cantiere edile: denunciati tre imprenditori
Palermo

Mezzo chilo di droga sequestrata dai Carabinieri e sei pusher in manette
Licata

Confcommercio, Angelo Biondi eletto alla guida della Delegazione di Licata e Palma di Montechiaro
Cultura

Al Teatro Pirandello arrivano “I ragazzi irresistibili” con Umberto Orsini e Franco Branciaroli
Agrigento

Incidente stradale al bivio di Maddalusa, tre feriti
banner italpress istituzionale banner italpress tv