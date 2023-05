Donna morì schiacciata da un masso, tutti assolti

Il giudice Daniela Vascellaro ha assolto tutti gli 11 imputati del processo per la morte di Ornella Paltrinieri Galletti, l’anziana di 88 anni uccisa nella sua casa di Mondello da un masso che si era staccato dal Monte Gallo il 27 novembre del 2015.

A giudizio per omicidio colposo erano andati l’ex vicesindaco di Palermo con delega per la Protezione Civile Emilio Arcuri, Camillo Alagna, Emilio Di Maria, Giuseppe Vinti, Antonio Dino, Filippo Carcara, Massimo Verga, Salvatore Badagliacca, Nicola Di Bartolomeo, gli ex assessori della giunta Orlando Aristide Tamajo e Roberto Clemente e Francesco Mereu assolti alcuni per non avere commesso il fatto altri perché il fatto non costituisce reato.

Erano difesi dagli avvocati Fabio Lanfranca, Enrico Sorgi, Roberto Mangano e Alessandro Martorana. Secondo l’accusa la caduta del masso sarebbe stata prevedibile viste la pericolosità della zona e il verificarsi di eventi simili nel passato. Ma i lavori di consolidamento vennero avviati solo dopo la morte della donna. Nell’incidente rimase ferita anche la nipotina della vittima.