Droga a Porto Empedocle, prescrizione cancella l’intera inchiesta Supermarket: tutti prosciolti 

La prescrizione spazza via tutte le contestazioni e cancella l’intera inchiesta Supermarket, l’indagine dei poliziotti del commissariato Frontiera che fece luce nel 2014 su un traffico di stupefacenti nel paese. La Corte di Appello di Palermo ha disposto il non luogo a procedere nei confronti degli 11 imputati accusati di aver allestito tre piazze di spaccio individuate in una casa, in una villetta e all’interno di un bar. Durante l’attività investigativa erano state documentate oltre 60 cessioni di droga al giorno.

Riformata interamente, dunque, la sentenza del tribunale di Agrigento che lo scorso anno aveva condannato 11 persone. In secondo grado, con l’intervenuta prescrizione, cadono le accuse nei confronti di tutti gli imputati (tra parentesi la condanna riportate in primo grado): si tratta di Andrea Amato (4 anni e 3 mesi); Rosario Amato (6 anni e 7 mesi); Emanuele Amato (2 anni e 5 mesi); Pietro Sacco ( 2 anni); Luigi Pulsiano (3 anni); Loredana Prisma (5 anni e 3 mesi); Federico Alaimo (1 anno e 4 mesi); Emanuel Lombardo (1 anno e 4 mesi); Carmelo Albanese (1 anno e 4 mesi); Alfonso Tuttolomondo (1 anno e 4 mesi); Luigi Formica (2 anni). Prescrizione che, insieme ad alcune assoluzioni nel merito relative a singole cessioni di stupefacenti, era intervenuta anche in primo grado quando furono prosciolti 15 imputati. Nel collegio difensivo gli avvocati Vincenza e Antonino Gaziano, Davide Casà, Rosario Fiore e Salvatore Collura