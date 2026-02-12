Era accusato di aver “spiato” magistrato, assolto ex senatore Papania

Il tribunale di Caltanissetta ha assolto l’ex senatore Nino Papania dall’accusa di concorso in accesso al sistema informatico del ministero dell’Interno, rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento personale. Lo rende noto il suo legale, l’avvocato Baldassare Lauria. Papania, indagato insieme al maresciallo dei carabinieri Roberto Sabato, era stato denunciato di dosseraggio dalla pm di Trapani Rossana Penna. All’epoca l’ex senatore era indagato per voto di scambio, reato da cui fu poi assolto in appello.

Secondo la procura proprio in quel contesto Papania avrebbe fatto attività di dossieraggio a carico del marito della magistrata per screditarla. Il tribunale ha invece condannato Sabato per un episodio di accesso al sistema informatico della compagnia dei carabinieri di Alcamo, mentre lo ha assolto da tutti i reati di rivelazione di segreti di ufficio, favoreggiamento personale accesso abusivo al sistema informatico per gli altri fatti contestati.