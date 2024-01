Favara, 58enne condannato per aver coltivato oltre trenta piante di cannabis in casa

Il gup del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, ha disposto la condanna a sei mesi e venti giorni di reclusione nei confronti di Giuseppe Stagno, 58 anni, di Favara, per aver coltivato trentadue piante di cannabis in casa. La decisione arriva al termine del giudizio abbreviato, rito che ha permesso all’imputato, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, di avere la pena ridotta di un terzo. Nonostante la scelta del rito, al 58enne è stata inflitta una condanna di venti giorni superiore rispetto a quanto chiesto dal pm Elenia Manno. La vicenda risale all’aprile 2020, in pieno lockdown. I carabinieri della tenenza di Favara, a margine di una perquisizione domiciliare, trovarono le piantine con lampade e termometro nel terrazzo dell’abitazione di Stagno.