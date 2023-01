Favara, furti e riciclaggio di furgoni delle Poste: due indagati 

I sostituti procuratori della Repubblica, Gloria Andreoli e Sara Varazi, hanno notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di due persone accusate di furto e riciclaggio di alcuni furgoni di proprietà di Poste Italiane. Si tratta di Lorenzo Di Maria, 33 anni di Agrigento, e Giuseppe Di Giovanni, 26 anni di Favara.

Al primo viene contestato il reato di furto aggravato in concorso con altre persone al momento non identificate; al secondo, invece, viene contestato il riciclaggio per aver collocato una targa di un’auto rubata alla protezione civile sui mezzi sottratti alle Poste.

I fatti risalgono al 2019. Al centro dell’inchiesta tre furgoni di Poste Italiane rubati dal deposito del centro di distribuzione di Favara. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Giuseppe Barba e Sergio Baldacchino.