Favara, genero accoltella suocero durante lite

Litigano per motivi familiari, prende un coltello e colpisce ad un braccio il suocero. É successo nel primo pomeriggio in un appartamento in via Bivona, nel centro di Favara.

A rimanere ferito é un cinquantaquattrenne del posto, colpito da un fendente al braccio. L’uomo non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza che hanno immediatamente individuato l’autore. Si tratta del genero.

Secondo una prima ricostruzione i due parenti avrebbero iniziato a discutere quando fino a quando il più giovane ha preso un coltello colpendo il suocero al braccio.