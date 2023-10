Favara, il business dell’accoglienza: il processo rischia di finire ancora prima di cominciare

Il dibattimento si è aperto formalmente questa mattina ma il processo rischia già di concludersi. Le accuse di falso e truffa erano già state spazzate via dalla prescrizione che adesso però incombe anche sull’unica contestazione rimasta: l’associazione a delinquere. Rischia così di arenarsi il processo scaturito dall’inchiesta sulla Omnia Academy, una cooperativa che gestiva quindici centri di accoglienza tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Lo ha fatto presente questa mattina il presidente della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, Wilma Angela Mazzara. Il processo, praticamente cominciato adesso, potrebbe essere già al capolinea. Sulla questione legata alla prescrizione il tribunale si pronuncerà il prossimo 20 febbraio.

Quattro le persone che siedono sul banco degli imputati: Francesco Morgante, 55 anni; Anna Maria Nobile, 51 anni; Giovanni Giglia, 59 anni e Giuseppe Buttice’, 59 anni; tutti di Favara. L’indagine scaturisce da un controllo casuale sui terminali dell’ufficio immigrazione, successivo all’arresto di un tunisino, da cui emerse che l’uomo era registrato contemporaneamente in piu’ di un centro di accoglienza e lo Stato pagava l’ospitalita’ a tutte le strutture. Per gli imputati era stato disposto il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e l’obbligo di firma.

L’indagine ipotizzava l’esistenza di una vera e propria organizzazione a delinquere che avrebbe truffato lo Stato attraverso la falsificazione dei registri delle presenze dei migranti in modo da ottenere il rimborso per l’ospitalita’ dei profughi che, in realta’, si erano gia’ allontanati, erano stati trasferiti o, persino, finiti in carcere. Ipotizzata anche una truffa nei rimborsi delle spese sostenute per l’accoglienza degli immigrati come ad esempio le forniture di viveri e vestiario.