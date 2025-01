Furto e ricettazione di uno scooter elettrico, una condanna e un’assoluzione 

Si chiude con una condanna e un’assoluzione il processo di secondo grado a carico di due persone, originarie di Menfi, accusate di furto e ricettazione di uno scooter elettrico. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione nei confronti di Calogero Friscia, 30 anni.

L’uomo è finito sul banco degli imputati per aver rubato uno scooter di proprietà di una donna nel 2017. Assoluzione, invece, per Angelo Massimo, 26 anni. Il giovane, che era stato condannato in primo grado, viene adesso scagionato. Era accusato di ricettazione, per aver ricevuto alcuni pezzi dello scooter. Entrambi gli imputati sono difesi dall’avvocato Calogero Lanzarone.