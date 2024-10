“Ha incassato i soldi delle bollette dai clienti”, ex dipendente Enel condannato per truffa

Un anno e nove mesi di reclusione per truffa. Il tribunale di Sciacca ha condannato un ex dipendente Enel, Salvatore Corbo, 55 anni, palermitano, accusato di aver incassato direttamente da almeno dieci clienti i soldi delle bollette per il consumo dell’energia elettrica prospettando in tal modo un notevole risparmio.

Secondo l’accusa, che ha trovato riscontro nel corso del dibattimento, l’imputato avrebbe poi inviato dei bollettini falsi per attestare l’avvenuto pagamento. Il tribunale ha condannato il cinquantacinquenne anche al risarcimento delle parti civili con una provvisionale immediatamente esecutiva di 3 mila euro ciascuno.