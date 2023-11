Il caso Saguto, l’ex magistrato resta in carcere

Silvana Saguto resta in carcere. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Caltanissetta, che ha rigettato il ricorso presentato dal suo avvocato Ninni Reina per l’incidente di esecuzione. L’ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo venne arrestata lo scorso 20 ottobre dopo la sentenza emessa dalla Cassazione, cosi’ come disposto dalla procura generale di Caltanissetta. Anche il marito Lorenzo Caramma rimane in carcere. Al momento e’ ricoverato a Palermo per problemi di salute. Resta in carcere anche l’ex re degli amministratori giudiziari, l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara. La Corte d’appello di Caltanissetta ha invece accolto il ricorso presentato per l’ex professore della Kore di Enna, Carmelo Provenzano il quale presto dovrebbe lasciare il carcere. L’avvocato Reina nel frattempo si e’ rivolto al tribunale di sorveglianza di Palermo per chiedere la scarcerazione di Silvana Saguto per problemi di salute perche’ “non sta bene”, ha riferito il suo legale. Presto dovrebbe essere fissata l’udienza