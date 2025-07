Il giudice Alfonso Malato saluta Agrigento dopo 29 anni: “Lascio il Tribunale in ottime mani”

Il giudice Alfonso Malato lascia Agrigento dopo quasi un decennio e si appresta a diventare il nuovo presidente del tribunale di Marsala. Malato, 66 anni, trapanese di origine ma agrigentino di adozione, ha voluto congedarsi dalla Città dei templi con un saluto e un omaggio a colleghi, personale amministrativo e avvocati.

Al suo fianco, nell’aula intitolata a Rosario Livatino, il presidente del tribunale Giuseppe Melisenda Giambertoni. “In questi 29 anni ho conosciuto tutti e ho pochissimi ricordi negativi – sottolinea Malato – La mia presenza qui è stata sempre un segno tangibile, una mia volontà di essere a disposizione di chi ne avesse bisogno. Il nostro è un lavoro complesso e quindi una parola di conforto è sempre importante.”

Malato ha voluto sottolineare l’importanza del Tribunale di Agrigento che “seppur spesso è stato poco apprezzato nel distretto e spesso non ha goduto di buona fama ha fatto registrare una inversione di tendenza negli ultimi anni”.

Un ringraziamento particolare lo ha dedicato al presidente del Tribunale, Giuseppe Melisenda Giambertoni, e al procuratore della Repubblica, Giovanni Di Leo: “Sono sereno nel lasciare questo ufficio in ottime mani.”

Un pensiero anche al personale amministrativo: “Il personale amministrativo è fondamentale, insostituibile ed è la spina giudiziari di tutti gli uffici giudiziari: senza di voi, noi non facciamo nulla. Senza il vostro impegno, la vostra abnegazione noi possiamo scrivere sentenze straordinarie, possiamo diventari geni del diritto, ma se la macchina non cammina, non andiamo da nessuna parte” ha detto.

Poi ai tanti colleghi incontrati in questo percorso professionale: “Ringrazio tutti i giudici e magistrati che nel tempo si sono succeduti con i quali c’è sempre stato un ottimo rapporto. Si è sempre cercato tutti, nel rispetto delle reciproche posizioni, di mandare avanti i fascicolo e i processi con impegno”.