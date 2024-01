“In casa con 16 chili di hashish”, patteggia condanna a due anni e otto mesi

Era stato arrestato perche’ trovato in possesso di 16 chili di hashish: Giovanni Cutrone, 57 anni, ha patteggiato la pena a due anni e 8 mesi in primo grado, 5.200 euro di multa e arresti domiciliari. Cutrone era stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria l’8 ottobre dello scorso anno: in due borsoni all’interno della sua abitazione, i militari dell’Arma avevano trovato 16 chili e mezzo di hashish e circa 200 grammi di marijuana, quantitativo che avrebbe garantito profitti illeciti per oltre 170mila euro.

I suoi difensori, gli avvocati Giuseppe Di Stefano e Enrico Platania, con rito abbreviato davanti al gup Eleonora Schinina’, hanno richiesto anche gli arresti domiciliari in luogo della detenzione in carcere in cui si trovava l’uomo dalla data dell’arresto. Il giudice ha accolto il patteggiamento condannando Cutrone a 2 anni e 8 mesi, concedendo la misura degli arresti domiciliari e comminando la multa di 5.200 euro.