Insulti social al giornalista Borrometi, condannato 59enne 

Diffamazione aggravata: il giudice monocratico presso il Tribunale di Ragusa ha condannato in primo grado di giudizio a 600 euro di multa oltre a risarcimento danni e rifusione delle spese di parte civile, Salvatore Alessandrello, 59enne di Comiso.

L’uomo aveva scritto un commento diffamatorio rivolto al giornalista Paolo Borrometi, codirettore dell’AGI, in relazione a un articolo pubblicato sul sito di inchiesta giornalistica “La Spia”che il giornalista dirige, a settembre del 2017. Il giudice ha ritenuto configurato il reato di diffamazione aggravata dall’utilizzo di social ritenendo gli epiteti usati lesivi della persona e della professione.

Il Pm aveva chiesto la condanna a 6 mesi; il legale di parte civile, avvocato Luca Licitra, la condanna secondo legge; il difensore dell’imputato, l’avvocato Marco Greco, l’assoluzione per mancanza di prove, in subordine per tenuita’ del fatto e in ulteriore subordine l’applicazione di pena pecuniaria.