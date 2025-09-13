Giudiziaria

“La droga del clan Rinzivillo”, 8 rinvii a giudizio 

Accusati di avere fornito ingenti quantitativi di hashish e cocaina a un gruppo nisseno, attivo nello spaccio di droga

Il gip del tribunale di Caltanissetta, su richiesta dei pm della Dda nissena, ha disposto il giudizio immediato per otto persone ritenute legati al clan Rinzivillo di Cosa nostra e accusate di avere fornito ingenti quantitativi di hashish e cocaina a un gruppo nisseno, attivo nello spaccio di droga.

Si tratta dei gelesi Luigi Rinzivillo e Giovanni Rinzivillo, ai quali viene contestato oltre al traffico di droga di aver agito per conto del clan; e dei nisseni Giuseppe Ferro, Emanuele Giardina, Alex Lauria, Jessica La Magra, Manaue Sagona e Michele Tomasella, tutti accusati di aver organizzato e gestito lo spaccio di sostanze stupefacenti.

