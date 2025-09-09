Giudiziaria

La morte dell’architetto Onorato, chiesta archiviazione indagine

I familiari dell'architetto hanno sempre detto di non credere alla tesi del suicidio, sostenendo che l'uomo sia stato ucciso

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

La Procura di Palermo ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sulla morte di Angelo Onorato, l’imprenditore, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita con una fascetta stretta al collo, nella sua auto, a maggio del 2024 a Palermo.

I magistrati aprirono un fascicolo per omicidio vista la necessità di compiere gli accertamenti, alcuni irripetibili, come l’autopsia. I familiari dell’architetto hanno sempre detto di non credere alla tesi del suicidio, sostenendo che l’uomo sia stato ucciso. 

