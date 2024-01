La rivolta nel carcere di Agrigento, convalidato l’arresto di 9 detenuti 

Il gip del tribunale di Agrigento Iacopo Mazzullo ha convalidato gli arresti dei nove detenuti protagonisti della rivolta nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” avvenuta lo scorso 2 gennaio. Il giudice, così come chiesto dalla procura, ha disposto per tutti la misura della custodia in carcere.

Gli indagati, originari di Catania e Siracusa, sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e sequestro di persona. Quest’ultimo reato è stato contestato poiché, secondo quanto ricostruito, avrebbero impedito ad un altro detenuto di spostarsi durante la sommossa per delle cure mediche.

Durante la rivolta è rimasto ferito anche un agente della polizia penitenziaria che ha riportato traumi giudicati guaribili in quindici giorni. Otto dei nove indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere mentre uno dei detenuti ha precisato i motivi delle proteste cioè le condizioni precarie all’interno dell’istituto penitenziario. Per il giudice, che ha convalidato il provvedimento, “Reclamare migliori condizioni di vivibilità all’interno del carcere non ha rappresentato una causa di giustificazione”.