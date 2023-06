L’appello del procuratore Vella: “Fateci ritrovare il corpo di Gessica Lattuca”

“Faccio un appello quantomeno per dare una degna sepoltura a questa ragazza che era anche una mamma. Spero che qualcuno si metta una mano sulla coscienza, e faccio riferimento alle persone che conoscevano veramente benne Gessica, e ci faccia ritrovare il corpo.” Lo ha detto il procuratore di Agrigento Salvatore Vella intervenendo a margine del convegno “Luci ed ombre sulle moderne prove scientifiche” al museo archeologico della Città dei templi.

Il procuratore ha lanciato un appello affinché si possa dare una degna sepoltura alla ragazza scomparsa ormai cinque anni fa da Favara: “Ci sono ancora indagini in corso, alcune particolarmente delicata e per questo motivo non posso parlare della scomparsa.” Il caso di Gessica Lattuca ha subito un’improvvisa accelerazione nelle scorse settimane con una svolta investigativa: l’iscrizione nel registro degli indagati del fratello Vincenzo per le ipotesi di reato di omicidio e occultamento di cadavere.

Lo stesso Enzo Lattuca, pochi giorni fa, è deceduto a causa di una probabile overdose di droga. La procura, che prosegue le indagini, ha disposto l’autopsia che è stata eseguita dai medici legali. Nel prossimi giorni sono attesi i risultati.