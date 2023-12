Lo stupro di Palermo, chiesto giudizio immediato per il branco

Dopo il rinvio a giudizio, chiesto dalla Procura dei minorenni per l’unico imputato che non aveva ancora compiuto i 18 anni, anche la Procura della Repubblica di Palermo procede nei confronti dei presunti componenti del branco che il 7 luglio scorso abuso’ di una ragazza di 19 anni al Foro italico. I pm del pool guidato dal procuratore Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Laura Vaccaro hanno chiesto il giudizio immediato nei confronti dei sei maggiorenni del gruppo. Si tratta di Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Cristian Barone, Samuele La Grassa, Elio Arnao. L’ex minorenne, che verra’ comunque giudicato a parte, anche se ha compiuto i 18 anni pochi giorni dopo il fatto, e’ Riccardo Parrinello. Nei confronti dei sei maggiorenni i magistrati, che si sono basati sulle indagini dei carabinieri, ritengono la prova evidente e hanno chiuso gli accertamenti prima dei sei mesi dal fatto.

Adesso il presidente dei giudici delle indagini preliminari o il suo aggiunto dovranno solo vagliare la sussistenza dei due requisiti della prova evidente e delle indagini chiuse rapidamente. La diciannovenne, fatta ubriacare e portata in un cantiere abbandonato, fu brutalizzata per ore, cosi’ come ammesso dagli stessi imputati in conversazioni registrate di nascosto dopo la loro convocazione in caserma, ma anche in messaggi fra di loro e con terze persone, in cui si vantavano di cio’ che avevano fatto. La giovane, che li aveva denunciati nell’immediatezza dei fatti, li ha poi riconosciuti quasi tutti e ha gia’ affrontato l’incidente probatorio davanti al Gip, ribadendo tutte le accuse in presenza degli stessi giovani e dei loro difensori. Adesso i sei potranno chiedere il giudizio abbreviato, che darebbe loro diritto a uno sconto di pena di un terzo.